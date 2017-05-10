Можно было и раньше: NI объяснил, чем вызвано увольнение главы ФБР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Увольнение директора ФБР Джеймса Коми было закономерным следствием его ошибок, и можно лишь удивляться, почему Трамп медлил с этим решением, пишет The National Interest.

На посту директора ФБР Коми регулярно допускал один промах за другим, говорится в статье. Например, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн справедливо отметил, что Коми дискредитировал ФБР, публично обсуждая расследование в отношении Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании.

Вопросы к экс-главе ФБР есть и по расследованию "вмешательства" России в выборы в США, которое ведется в конгрессе. Например, в ходе слушаний он заявлял, что Россия представляет собой "главную угрозу" Соединенным Штатам, тем самым выйдя далеко за рамки своей компетенции. Отнюдь не в полномочиях директора ФБР заниматься анализом внешнеполитических вопросов, напоминает автор.

К тому же Коми, как человек, всю жизнь занимавшийся внутренними проблемами страны, вряд ли может судить о других областях со знанием дела, подчеркивает автор. Содержание его выступлений в конгрессе сводилось к набору банальностей, подававшихся под видом анализа, основанного на неких секретных данных. Вместе с тем нет никаких оснований полагать, что Коми обладал какой-либо уникальной информацией, которая не была бы известна большинству обычных граждан США, говорится в статье.

Промахи Коми свидетельствуют о том, что он совершенно не соответствовал занимаемой должности, и удивительно, что Трамп не уволил его намного раньше. Учитывая намерение президента США восстановить репутацию ФБР и важность расследования относительно "связей" Трампа с Россией, очень важно, кому глава страны доверит пост директора ведомства, заключает The National Interest.

В среду Дональд Трамп освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Президент США объявил, что Коми, который был назначен главой ведомства президентом Обамой в 2013 году, не может эффективно руководить ФБР.