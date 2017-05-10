По делу о беспорядках в Днепре 9 мая пока никто не арестован

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что после столкновений в Днепре во время мероприятий по случаю Дня победы 9 мая пока никто судом не арестован.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

"Количество граждан, которые вчера были установлены, доставлены в отделение полиции, имеют разный статус: кто допрошен в качестве свидетеля, кто установлен и отпущен. На сегодняшний день никому не была избрана мера пресечения "задержание"", — цитирует Князева агентство УНИАН.

Ранее в среду глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.