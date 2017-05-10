В Днепропетровской области назначили нового главу полиции

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Начальником управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины станет глава Днепровского института внутренних дел Виталий Глуховеря, сообщил член коллегии МВД, депутат Рады Антон Геращенко.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.

"В эти минуты в Днепре (бывший Днепропетровск – ред.) началась процедура представления нового начальника областного УВД (управление Нацполиции — ред.). Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского института внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, который за три года "прошел путь от рядового добровольца (нацбатальона "Днепр-1" – ред.) до своего сегодняшнего высокого назначения".

"Все обстоятельства нарушения закона сотрудниками полиции во время событий 9 мая будут проверены специальной комиссией во главе с начальником департамента внутренней безопасности Национальной полиции полковником Евгением Ковалем", — отметил Геращенко. По его словам, также отстранен от своих обязанностей начальник мелитопольской полиции за нарушения, допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Кроме того, 9 мая потасовки из-за советской символики произошли в Мелитополе Запорожской области.