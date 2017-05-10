ДНР предоставила помощь ветеранам с подконтрольной Киеву территории

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Около 30 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса, получили единоразовую помощь ко Дню Победы от самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила в среду директор департамента министерства труда и соцполитики ДНР Татьяна Литвиненко.

Ранее главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР представили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, в рамках которой оказывается помощь мирному населению, проживающему на подконтрольной Киеву территории. В рамках программы предусмотрена единоразовая материальная помощь в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны с подконтрольной Киеву части Донбасса.

"Двадцать семь ветеранов (на подконтрольной Киеву территории — ред.) смогли получить материальную помощь, 20 из них — через доверенных лиц, и семь ветеранов смогли лично приехать к нам и получить эту помощь", — сказала Литвиненко.

Она отметила, что помощь ко Дню Победы также получат почти 40 тысяч ветеранов, проживающих в ДНР. Для этого, по ее словам, выделено более 76 миллионов рублей, получили денежную выплату уже около 85% ветеранов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.