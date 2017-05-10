Лидер демократов в сенате требует слушаний по увольнению Джеймса Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер потребовал от республиканского большинства провести закрытые слушания с руководством министерства юстиции для прояснения обстоятельств увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

"Я требую, чтобы лидер большинства созвал закрытую и, если надо, секретную сессию-брифинг с генпрокурором и первым заместителем прокурора", — сказал Шумер в сенате. Он также повторил требование назначить спецпрокурора по "связям Трампа с Россией" и усомнился в официальной версии о том, что Коми был уволен за упущения в расследовании против Хиллари Клинтон.

По заявлению Шумера, руководители минюста должны ответить, действовали ли они по собственной инициативе или чьему-либо указанию, рекомендовав отставку Коми.

Президент США Дональд Трамп объявил накануне об отставке директора ФБР, заявив, что Коми не может эффективно руководить ведомством. Увольнение Коми поддержали генпрокурор, глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.