В украинском Николаеве радикалы напали на офис ветеранов Афганистана

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Около 30 представителей праворадикальных организаций украинского Николаева, включая членов "Национального корпуса", созданного на базе нацбатальона "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов Афганистана и избили главу организации, сообщило в среду местное издание "Новости-N". © РИА Новости . Захар Виноградов Украина после 9 Мая: память жива, но где найти примирение?..

По информации СМИ, несколько человек пришли в офис организации под видом "парламентеров" поговорить о стычке во время празднования Дня Победы, однако разговор не состоялся — следом за ними в офис ворвались неизвестные в масках.

"Нападавших было около 30 человек, среди них были члены гражданского корпуса "Азов". В офисе в это время находились семь человек. Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать", — говорится в сообщении.

По данным издания, Соловью пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке и множественные ушибы. Кроме того, были избиты еще три человека. Как отмечается в сообщении, буквально через минуту нападавшие выбежали из офиса. В настоящее время офис афганцев оцеплен полицией, нападавшие стоят возле него, однако полиция не предпринимает попыток к задержанию.

"Праворадикалы не скрывают, что нападение на офис афганцев — это месть за вчерашний инцидент во время празднования Дня Победы", — пишут "Новости-N".

Ранее полиция сообщила, что радикалы из офиса "Организации украинских националистов" в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что задержаны около 30 человек.

В отношении бойцов батальона "Азов" в России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".