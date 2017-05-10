Суд в Турции отказался разблокировать Booking.com

АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Суд Стамбула подтвердил решение о приостановке в стране работы системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, отклонив апелляцию администрации этого сервиса и Ассоциации отельеров Турции (TUROB), заявил РИА Новости представитель ассоциации.

Суд Стамбула в конце марта постановил приостановить деятельность Booking.com в Турции по иску о недобросовестной конкуренции, поданному Союзом туристических агентств Турции (TURSAB).

"Суд отклонил нашу просьбу открыть сайт Booking.com для бронирования турецких отелей на территории страны до принятия окончательного решения по нашему иску. Однако точка в этом деле еще не поставлена. Суд соберется на следующее заседание 26 мая", — сказал собеседник агентства.

Сервис в Турции сейчас предоставляет возможность бронировать отели лишь за пределами ее территории. Представитель Booking.com заявил РИА Новости, что администрация сервиса не согласна с запретом.