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В мире

Жители Китая и Турции хотят видеть главным союзником Россию, показал опрос

16:4210.05.2017
(обновлено: 16:52 10.05.2017)
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© РИА Новости . Антон Денисов
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МАДРИД, 10 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Большинство жителей Китая и Турции хотели бы видеть главным внешнеполитическим союзником своих стран Россию, жители Японии, Чили, Эквадора и Марокко отдают приоритет США, свидетельствуют данные опроса, проведенного Королевским институтом Elcano в 11 странах мира.

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Опрос: арабская молодежь считает своим главным союзником Россию, а не США

В опросе, который проводился в феврале-марте этого года и в среду был представлен в Королевском институте Elcano, штаб-квартира которого расположена в Мадриде, приняли участие 4468 респондентов – примерно по 400 в каждой стране: Германии, Великобритании, Франции, Италии, США, Чили, Эквадоре, Марокко, Китае, Японии и Турции. Статистическая погрешность составляет около 5%.

Авторы доклада предложили респондентам в разных странах ответить на вопрос, какое государство они хотели бы видеть главным союзником на международной арене. 40% китайцев поставили Россию на первое место, 15% — на второе. Кроме того, Россию назвали на первом месте 36% турок, на втором – 24%. 7% и 8% американцев соответственно определили России первое и второе места. При этом 35% жителей США вообще не знают, какое государство должно быть главным союзником Вашингтона.

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Французы относятся к Путину лучше, чем к Трампу, показал опрос
Видеть США своим главным союзником хотели бы в основном жители Японии (90% поставили эту страну на первое место), Эквадора (50% — первое место, 15% — второе), Чили (39% и 16%), Марокко (38% и 18% соответственно), Турции (25% и 15%). 11% и 7% китайцев поставили США на первое и второе места.

В рамках опроса авторы доклада также попытались исследовать, какие угрозы вызывают обеспокоенность жителей разных стран. Борьбу с исламистским международным терроризмом среди приоритетов внешней политики на первое место поставили жители Германии (64%), Франции (65%), Великобритании (49%), США (56%), Марокко (54%), Турции (67%). В Италии на первом месте оказалось "инвестирование в помощь развитию" (56%), а борьба с международным терроризмом на втором месте (44%). "Это произошло из-за массового притока иммигрантов в Италию, многие из которых здесь остаются. Итальянцы считают, что необходимо инвестировать в те страны, откуда идут основные миграционные потоки", — пояснила на пресс-конференции ведущий сотрудник института Elcano Кармен Гонсалес Энрикес.

Борьба с терроризмом оказалась в конце списка приоритетов у жителей Чили (16%), Японии (25%), Эквадора (12%) и Китая (29%).

Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Авторы исследования также предложили респондентам ответить на вопрос, какую именно из следующих угроз они считают наиболее серьезной: нелегальная миграция, превращение Китая в мировую державу, внешняя политика президента США Дональда Трампа и внешняя политика России. В случае с Японией и Китаем в список также была включена взаимная угроза, исходящая от этих стран.

Во всех странах – за исключением Китая, Японии, Чили и Эквадора – на первом месте оказалась нелегальная миграция. Особенно высок этот показатель в Турции (66%). В Марокко нелегальную миграцию считают основной угрозой 51% респондентов, в Италии – 50%, в США – 49%, в Германии – 46%, в Великобритании – 43%, во Франции – 42%, в Эквадоре – 43%, в Чили – 40%. На втором месте в большинстве стран оказалась обеспокоенность политикой американской администрации. Наиболее высокий показатель в Чили (51% чилийцев считают, что политика американской администрации представляет угрозу, однако не ставят ее на первое место) и Китае (44%).

В Германии, Великобритании и Франции действия Белого дома вызывают обеспокоенность от 34 до 36% жителей, в Италии – 28%, в Эквадоре – 36%, Марокко – 35%, Японии – 32%. Среди всех стран самый низкий показатель в Турции – 22%.

Российский и грузинский паспорта. Архивное фото
© Fotolia / Lali
Большинство граждан Грузии хотят поддерживать хорошие отношения с Россией
Превращение Китая в мировую державу беспокоит респондентов гораздо меньше. Лишь среди американцев и японцев этот показатель довольно высок – 28% и 19% соответственно.

Российская внешняя политика из всех стран, где проводился опрос, вызывает наибольшую обеспокоенность среди американцев – 23%. В остальных странах этот показатель не столь высок: в Великобритании – 13%, в Германии – 10%, в остальных странах, где проводился опрос, менее 10% назвали внешнюю политику России главной угрозой для своей страны. Самый низкий показатель — в Японии, Чили и Эквадоре (по 3%), в Турции – 4%.

Провести сравнительный анализ, насколько изменилось восприятие России как "главной угрозы" по сравнению с предыдущими годами, не представляется возможным. "В предыдущих опросах этого вопроса не было. Но очевидно: превращение Китая в мировую державу и внешняя политика России вызывают гораздо меньшую озабоченность, чем остальные две – нелегальная миграция и внешняя политика Трампа. Больше всего как превращение Китая в мировую державу, так и российская политика вызывают обеспокоенность в США", — пояснила Гонсалес Энрикес.

Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Опрос: более 50% жителей Латвии не поддерживают продление санкций против РФ
Впрочем, на другой вопрос — считают ли респонденты, что российская внешняя политика в целом представляет угрозу для их стран (то есть речь идет не о главной угрозе, а об обеспокоенности в принципе) — "да" отвечают 42% немцев (для сравнения – 66% называют среди угроз политику Трампа), 49% британцев (59% — Трампа), 43% французов (61% — Трампа), 35% итальянцев (63% — нелегальную миграцию, 55% — Трампа), 61% американцев (72% — нелегальную миграцию, 66% — усиление Китая), 31% чилийцев (76% — Трампа), 21% эквадорцев (66% — Трампа), 39% жителей Марокко (70% — нелегальную миграцию, 67% — Трампа), 33% жителей Турции (78% — нелегальную миграцию, 62% — Трампа), 32% китайцев (70% — Трампа, 64% — перевооружение Японии), 22% японцев (63% — военную и внешнюю политику Китая, 52% — Трампа).

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