СМИ назвали возможную дату отмены виз для Украины в ЕС

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Украина и ЕС могут подписать соглашение о предоставлении Киеву безвизового режима уже 17 мая, передает в среду украинское информагентство УНИАН со ссылкой на источник, близкий к Европарламенту.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Киев ожидает, что уже летом украинцы смогут ездить в ЕС без виз. Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

"Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, которое состоится с 15 по 18 мая.

Ожидается, что Совет ЕС утвердит предоставление безвизового режима 11 мая в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Ранее СМИ сообщали, что окончательное решение ЕС о предоставлении безвизового режима Украине должны принять 11 мая. Принятие решение о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.