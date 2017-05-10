"Его уволили? Вы шутите?": Лавров удивился отставке главы ФБР

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "удивился" вопросу об отставке главы ФБР Джеймса Коми и ее возможном влиянии на переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Перед началом переговоров американские журналисты традиционно начали выкрикивать вопросы в адрес глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Одна из репортеров спросила, отбросит ли тень на сегодняшние переговоры отставка главы ФБР.

"Его уволили? Вы шутите?" — спросил журналистов Лавров.

Репортеры также поинтересовались, будут Лавров и Тиллерсон обсуждать план по созданию зон деэскалации в Сирии, однако последние оставили этот вопрос без ответа, удалившись на переговоры.