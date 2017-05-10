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В мире

Бут назвал обвинения США в свой адрес научной фантастикой

15:5810.05.2017
(обновлено: 16:00 10.05.2017)
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© AFP 2017 / Nicolas AsfauriРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicolas Asfauri

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, сговора с целью материальной поддержки терроризма и сговора с целью продажи зенитных ракет, в телефонном интервью российскому телеканалу RT назвал американские обвинения в свой адрес "научной фантастикой".

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault
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Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и обвинен в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота зенитных ракет на основании скрытно записанного разговора с платными информаторами правительства США, представившимися россиянину, как посланники леворадикальной колумбийской организации FARC, которая до недавнего времени считалась в США террористической. После длительного судебного разбирательства об экстрадиции из Таиланда в США Бут был вывезен в Америку с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал россиянина виновным и приговорил его к 25 годам тюремного заключения.

"Никакого преступления не-бы-ло! Здесь речь идёт о мыслепреступлении! О преступлении, которое может быть совершено в будущем. Это словно научно-фантастический фильм — вас судят за какие-то будущие правонарушения. На суде мне главным образом ставилось в вину то, что было у меня на уме! Никаких доказательств у них не было", — заявил телеканалу россиянин.

Бут эмоционально отреагировал на вопрос корреспондента RT о том, какое влияние на его судьбу могло бы оказать недавнее высказывание бывшей федеральной судьи Ширы Шейндлин, которая в интервью СМИ назвала собственный приговор россиянину "чрезмерно суровым" и "неадекватным".

"В США, согласно расхожей фразе, прокуратура может предъявить обвинение хоть сэндвичу с ветчиной. Так что о чём вы вообще говорите? Что может сделать судья? Она автоматически принимает то решение, которого от неё ждёт правительство. В федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк доля обвинительных приговоров составляет сто процентов! Здесь смешно даже о чём-то говорить", — сказал Бут.

Российский бизнесмен не надеется на улучшение российско-американских отношений при администрации Дональда Трампа и какой-либо поворот в собственной судьбе.

"Никаких признаков изменений в отношениях нет. До сих пор они только ухудшались. А от своих предвыборных обещаний Трамп легко отказывается и делает развороты на 180 градусов. Он пытался "осушить болото", но кажется, что это знаменитое вашингтонское "болото" засосало его самого. Так что никаких изменений в отношениях я не жду. Я всякий раз только и молюсь о том, чтобы войны не было. Потому что сейчас американский и российский народы подталкивают к кошмарному ядерному конфликту", — сказал Бут.

Виктор Бут во время ареста в Бангкоке. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
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Отвечая на вопрос о том, удовлетворен ли он помощью, которую ему оказывает правительство России, Бут заявил, что проблема в его деле состоит не в недостаточности усилий России, направленных на его освобождение, а в позиции американских властей.

"Россия делала всё, что в её силах. Послушайте, посольство поддерживает со мной постоянный контакт. Его сотрудники меня навещают и стараются предоставить мне любую помощь, в которой я нуждаюсь", — сказал он.

"Конечно, хочется большего, но я не могу сказать, что мною пренебрегают. Взгляните на заявления российского МИДа на протяжении всего моего дела, на то, какие решительные формулировки в них используются. Мы просто имеем дело с тупым громилой, который не привык ни с кем считаться и ничего не поймёт, пока не схлопочет сильный удар по лицу. Вот и всё!" — продолжил россиянин.

На вопрос, что помогает ему сохранять присутствие духа в американской тюрьме, Виктор Бут ответил: "Наши российские корни, наша история, наши герои".

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