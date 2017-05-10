В США арестовали подростка, хранившего бомбу в школе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американская полиция арестовала 13-летнего подростка, который хранил в школьном шкафчике взрывное устройство, пишет издание Virginian Pilot со ссылкой на пресс-релиз пожарной службы.

Школьник был задержан в пятницу в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния), ему предъявлены обвинения в производстве и хранении взрывчатых веществ. В понедельник суд продлил его пребывание под стражей.

"Следователи не обнаружили свидетельств того, что несовершеннолетний собирался применить взрывчатые вещества для совершения преступлений, планировал нанести кому-либо вред или использовать взрывное устройство в школе", — говорится в релизе.

Администрация школы может применить к нему дисциплинарные меры вплоть до отстранения от занятий на продолжительный срок или исключения из учебного заведения.

Мотивы задержанного и подробности расследования не уточняются.