В Китае мужчина ранил ножом 18 человек

ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в китайском городе Чанчунь (провинция Цзилинь), пострадали 18 человек, пишет в среду газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в ночь на среду. Сообщается, что среди пострадавших одна туристка из Гонконга.

Нападавший 50-летний мужчина, по данным полиции, был задержан и находится под стражей. Никто из пострадавших не получил серьезных ранений. Ведется расследование инцидента. Сообщается, что нападавший мог быть психически болен.