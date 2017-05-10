Украинские националисты обвинили полицию в превышении полномочий 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Руководитель "Организации украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский считает, что полиция превысила полномочия во время задержания радикалов в День Победы в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.

Ранее полиция сообщила, что радикалы из офиса ОУН* в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН* 24 человек. Позже стало известно, что задержаны около 30 человек. Полиция составила административные протоколы и провела профилактические беседы с задержанными националистами.

"Уже в 05.00 (совпадает с мск) наш штаб был заблокирован, в 10.00 начался штурм… Были покалечены почти все, кто был. При задержании сотрудниками правоохранительного органа применялись жесткие избиения, ничем не оправданные, многие люди получили повреждения. В момент задержания никто ни с кем не разбирался, не определял, кто нарушитель, избивали даже девушек. Это подтверждает то, что правоохранители превышали свои полномочия", — цитирует слова Коханивского УНИАН.

Он утверждает, что националистов избивали еще во время посадки в автозак и унижали.

"После задержания… не было составлено ни одного протокола о задержании, даже по требованию адвоката. Людей удерживали в управлении полиции более трех часов, некоторых — более пять-шесть часов без еды, без воды. Долгое время медики не могли вывозить людей, которые были в тяжелом состоянии или состоянии, требующем немедленной госпитализации. Часами не допускали адвокатов для обеспечения права на защиту", — заявил Коханивский.

Он также сообщил, что двое националистов до сих пор находятся в больнице после событий в День Победы в Киеве.

Боевым крылом ОУН* является запрещенная в РФ "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.

​* Организации запрещены в России