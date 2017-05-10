Украинские националисты обвинили полицию в превышении полномочий 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Руководитель "Организации украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский считает, что полиция превысила полномочия во время задержания радикалов в День Победы в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.
"Уже в 05.00 (совпадает с мск) наш штаб был заблокирован, в 10.00 начался штурм… Были покалечены почти все, кто был. При задержании сотрудниками правоохранительного органа применялись жесткие избиения, ничем не оправданные, многие люди получили повреждения. В момент задержания никто ни с кем не разбирался, не определял, кто нарушитель, избивали даже девушек. Это подтверждает то, что правоохранители превышали свои полномочия", — цитирует слова Коханивского УНИАН.
Он утверждает, что националистов избивали еще во время посадки в автозак и унижали.
Он также сообщил, что двое националистов до сих пор находятся в больнице после событий в День Победы в Киеве.
Боевым крылом ОУН* является запрещенная в РФ "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.
* Организации запрещены в России