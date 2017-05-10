Турция против использования в борьбе с ИГ* Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 10 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара надеется, что Вашингтон будет учитывать чувствительность Турции по отношению к силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Наша позиция ясна: Турция против того, чтобы в борьбе с ИГ была использована Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции — ред.) и другие группировки. Мы это всем нашим партнерам сказали, США в том числе, мы не приемлем попыток оказать помощь РПК. США и Турция — важные партнеры по НАТО, и мы все еще думаем, что США могут учитывать нашу чувствительность в этом вопросе", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.
Премьер добавил, что решение о поддержке YPG для США будет негативным.
В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ в Сирии — Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.
Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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