Турция против использования в борьбе с ИГ* Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 10 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара надеется, что Вашингтон будет учитывать чувствительность Турции по отношению к силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в минувший понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ*, несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ.

"Наша позиция ясна: Турция против того, чтобы в борьбе с ИГ была использована Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции — ред.) и другие группировки. Мы это всем нашим партнерам сказали, США в том числе, мы не приемлем попыток оказать помощь РПК. США и Турция — важные партнеры по НАТО, и мы все еще думаем, что США могут учитывать нашу чувствительность в этом вопросе", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Премьер добавил, что решение о поддержке YPG для США будет негативным.

"Турция успешно проводит борьбу с терроризмом, и все видят, насколько удачно она это делает. 17 мая наш президент (Тайип Эрдоган) проведет переговоры (в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом) и поднимет эту тему, передав свою обеспокоенность, на самом высшем уровне", — сказал Йылдырым.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГ в Сирии — Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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