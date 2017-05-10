Украинские националисты намерены требовать отставки Авакова

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Руководитель "Организации украинских националистов"* Николай Коханивский заявил, что ОУН* намерена требовать отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в связи с задержанием националистов в День Победы в Киеве.

Ранее Коханивский заявил, что полиция превысила полномочия во время задержаний националистов в День Победы в Киеве. Боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия"*, запрещена в РФ.

"Мы приняли решение: завтра в 14.00 (совпадает с мск) организуем акцию под МВД на улице Богомольца за отставку Авакова", — цитирует агентство УНИАН Коханивского.

Ранее полиция сообщила, что радикалы из офиса ОУН в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что задержаны около 30 человек. Полиция составила административные протоколы и провела профилактические беседы с задержанными националистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.