В Вашингтоне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят встречу в Вашингтоне, передаёт корреспондент РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств, как ожидается, обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения. После переговоров в госдепартаменте Лавров отправится в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп.

Как заявил перед началом встречи Тиллерсон, стороны продолжат диалог, начатый в Москве.

Ранее в Кремле заявили, что Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также темы, которые обсуждали по телефону Владимир Путин и Дональд Трамп.

Как отмечали в госдепартаменте, одной из главных тем переговоров станут четыре зоны деэскалации в Сирии. Меморандум об их создании был подписан на прошлой неделе в Астане представителями России, Ирана и Турции.

Встреча Тиллерсона и Лаврова станет уже третьей по счету. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в рамках визита госсекретаря в Москву в апреле.

О чем говорили Лавров и Тиллерсон в Москве:

Двусторонние отношения

Лавров: Россия открыта к диалогу с США в самых разных областях и не только к диалогу, а и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран

Тиллерсон: Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас.

Инцидент в Идлибе

Лавров: Я никого не пытаюсь обвинять, я никого не пытаюсь выгораживать. Мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля.

Тиллерсон: Удары, которые были проведены против Сирии, были обоснованы, и они были направлены против сирийских сил. И мы уверены и убеждены в этих фактах.

Судьба Башара Асада

Лавров: В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого. Судьбу Сирии должны, как записано в резолюции Совбеза ООН, определять сами сирийцы без каких-либо исключений

Тиллерсон: Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет. Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность.

Выборы в США

Лавров: Что касается прозвучавших здесь утверждений, будто у правительства США есть неопровержимые доказательства того, что мы вмешивались в избирательную кампанию, то еще раз вынужден сказать, что мы ни единого факта, ни даже намека на факты не увидели.