США намерены сотрудничать с Турцией по вопросу безопасности ее южных границ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал тесно сотрудничать с Турцией в вопросе поддержания безопасности на ее южных границах, передает агентство Рейтер. © AFP 2017 / Yasin Akgul Турция призвала США отказаться от привлечения YPG к операции в Ракке

"Мы будем очень тесно работать с Турцией в вопросе поддержки безопасности на их южной границе. Это южная граница Европы, и мы будем оставаться в тесном контакте", — сообщил Мэттис журналистам во время своего визита на полигон в литовском Пабраде.

По мнению Мэттиса, США с Турцией смогут разрешить спорные вопросы относительно вооружения Штатами курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). "Мы разрешим любые проблемы", — отметил он.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с ИГ.