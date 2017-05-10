Украина в период майских праздников не впустила почти 220 россиян

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины в период майских праздников задержала почти 1 тысячу человек за незаконное пересечение государственной границы и отказала во въезде в страну почти 220 гражданам России.

"В этот период (с 28 апреля по 9 мая) сотрудниками Госпогранслужбы задержаны почти 1 тысяча человек за незаконное пересечение государственной границы, из которых 27 – нелегальные мигранты, были обнаружены во время незаконного перемещения через границу 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях прекращено перемещение наркотических и психотропных веществ", — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в целом в период с 28 апреля по 9 мая пограничники оформили пересечение границы около 2,7 миллиона человек и почти 600 тысяч транспортных средств.

"Отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации", — сообщает также ведомство.

Пограничники отмечают, что во время майских праздников оформили пересечение границы 982 члена команд международного песенного конкурса "Евровидение-2017" и 87 участников чемпионата мира по мотокроссу.