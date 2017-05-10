Украина в период майских праздников не впустила почти 220 россиян

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины в период майских праздников задержала почти 1 тысячу человек за незаконное пересечение государственной границы и отказала во въезде в страну почти 220 гражданам России.
Также сообщается, что в целом в период с 28 апреля по 9 мая пограничники оформили пересечение границы около 2,7 миллиона человек и почти 600 тысяч транспортных средств.
"Отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации", — сообщает также ведомство.
Пограничники отмечают, что во время майских праздников оформили пересечение границы 982 члена команд международного песенного конкурса "Евровидение-2017" и 87 участников чемпионата мира по мотокроссу.