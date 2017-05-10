Под Харьковом разрисовали памятник погибшим во Второй мировой войне

Оскверненный памятник погибшим во Второй мировой войне под Харьковом

Оскверненный памятник погибшим во Второй мировой войне под Харьковом

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Неизвестные в День Победы разрисовали краской памятник погибшим во Второй мировой войне, установленный в Харьковской области Украины, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба областного управления полиции.

"Полицейские Харьковской области разыскивают лиц, которые разрисовали краской памятник… Информация о том, что ночью на памятнике жертвам Второй мировой войны сделана надпись черной краской, поступила в дежурную часть Боровского отделения полиции 9 мая в 07.00 (совпадает с мск) от неизвестной женщины", — говорится в сообщении.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Полиция также опубликовала фотографию, на которой на памятнике видна надпись националистического содержания, сделанная черной краской.