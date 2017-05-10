AP опубликовало исследование, опровергающее сотрудничество с нацистами

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ассошиэйтед Пресс опубликовало 160-страничное исследование, посвященное деятельности агентства в Германии (1931-1945), чтобы опровергнуть обвинения в сотрудничестве с нацистами.

Поводом для доклада послужила появившаяся в прошлом году публикация немецкого историка Харрита Шарнберга, который утверждал, что АП, сохранившее в Германии свое фотобюро после начала войны, способствовало пропаганде нацистов, которые использовали материалы агентства в своих целях.

Авторы нового исследования, для составления которого использовались архивы АП и военные документы США, утверждают, что работа агентства в Германии была "независимой и непредвзятой" насколько это возможно, но при этом признают ошибки, допущенные в некоторых ситуациях.

В частности, в докладе отмечается, что АП не протестовало против перепечаток своих фотографий пронацистскими СМИ с искажающими их смысл заголовками. Кроме того, в агентстве признают, что среди сотрудников его офиса в Германии были люди, открыто исповедующие доктрину нацизма.

Агентство не отрицает, что было вынуждено подчиниться законам Третьего рейха о "расовой чистоте" СМИ и уволить из берлинского бюро всех сотрудников-евреев. При этом подчеркивается, что всем уволенным коллегам помогли эмигрировать и они сумели пережить Холокост.