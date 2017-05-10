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В мире

Фестиваль мира и протесты планируются в ФРГ у авиабазы Stopp Ramstein

14:5510.05.2017
(обновлено: 14:57 10.05.2017)
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© AP Photo / Daniel RolandАмериканский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии. Архивное фотоАмериканский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Roland

БЕРЛИН, 10 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Фестиваль мира, песенный конкурс и "живую цепь" при участии тысяч активистов готовят организаторы протестной акции Stopp Air Base Ramstein в сентябре, сообщил на пресс-конференции в Берлине один координаторов, немецкий адвокат Райнер Браун.

Флаг Германии
© Flickr / tjuel
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"Это будут самые многочисленные протесты в Германии перед выборами в бундестаг (24 сентября)", — заявил Браун, представляя журналистам предварительную программу акции, которая пройдет 8-10 сентября возле авиабазы Рамштайн.

Авиабаза Рамштайн — это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Она расположена неподалеку от города Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США. На базе дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн является одной из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координации и управление так называемыми беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".

"Полевой лагерь сторонников мира будет открыт уже 3 сентября. В прошлом году в нем участвовали 500 человек, могу сказать предварительно, что сейчас число участников будет удвоено. У нас есть довольно большая территория с богатым выбором культурных и информационных мероприятий, будут образовательные программы и дискуссии. Помимо лагеря, 8 сентября будет проведен международный конгресс, это будет первый конгресс по тематике военных баз за многие годы. Мы хотим возобновить старую традицию движений за мир, которая состоит в активном противостоянии военным базам, у нас будут гости из японской Окинавы, Южной Кореи, Сицилии, где строят сейчас "Рамштайн-2", вторую станцию с центром управления дронами, потому что американцы не хотят сидеть только в Рамштайне, из Северной Ирландии гости расскажут нам о собственном опыте с военными базами, у нас будут и гости с наших военных баз", — рассказал Браун.

В Кельне проходят протесты против партии Альтернатива для Германии. 22 апреля 2017 года
© REUTERS / Ralph Orlowski
В Кельне проходят протесты против партии "Альтернатива для Германии"
По словам координатора, на акции запланированы "два ключевых события". Одним из них станет "живая цепь" из активистов. Она свяжет центр города Рамштайн с военной базой и мемориалом, установленным на месте авиакатастрофы 1988 года, в ходе которой на зрителей упал самолет, участвовавший в авиашоу Flugtag. В прошлом году, по словам Брауна, в "живой цепи" участвовали пять тысяч человек, в этом году число активистов "должно значительно вырасти".

"Вторым событием станет наш эксперимент – Фестиваль мира. Мне хотелось бы пояснить нашу мотивацию – мы обратили внимание на то, что в последние два года симпатии к нашему мероприятию значительно выросли. Это в регионе, в котором США доминируют и есть зависимость от американских солдат в плане инфраструктуры. Но настроения меняются. Настроения движутся в сторону поддержки движения за мир, против использования дронов… Эти настроения мы хотим поддержать при помощи нашего лагеря, при помощи Фестиваля мира, на который смогут прийти бабушки с внуками и молодые люди, которые не придут на демонстрации", — рассказал Браун.

Об участии в Фестивале мира в Рамштайне уже заявили несколько немецких и европейских поп- и рэп-исполнителей. В ходе мероприятия также состоится песенный конкурс, в котором, по словам Брауна, принимает участие "несколько звезд федерального значения, а также конкурс плаката.

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