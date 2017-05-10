В Камбодже построят VIP-тюрьмы с платным размещением

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Камбоджи построят тюрьму с улучшенными условиями содержания, за пребывание в которой заключенные должны будут платить деньги, сообщает издание Phnom Penh Post.
Как сообщается, проектом стоимостью в 4 миллиона долларов занимается китайская компания Kunn Rekon Holdings. По словам замуправляющего компанией, целью строительства новых блоков является разгрузка уже существующих тюрем. После завершения строительства "VIP-тюрьмы" смогут принять около 1,2 тысячи заключенных, в том числе 180 человек, находящихся на лечении от наркотической зависимости.
Первый блок сооружений будет сдан уже в середине 2018 года, сообщает издание. Согласно договору, в течение 45 лет доходы от тюрем с платным размещением будут делить между собой местные власти и китайская компания-застройщик.