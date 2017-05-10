Песков: Россия приветствует усилия по деэскалации на Корейском полуострове

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия приветствует любые действия по урегулированию напряженности на Корейском полуострове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обещая укреплять американо-южнокорейские союзнические отношения, новый лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что будет добиваться решения проблемы размещения на юге Корейского полуострова новейшей американской системы ПРО THAAD через диалог с США и Китаем, который остро реагирует на поставки американцами дополнительных систем вооружений в регион.

"В Москве приветствуют любые заявления или действия, которые направлены на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль воспринимает слова Мун Чжэ Ина.

Напряженность в отношениях Китая и Южной Кореи возникла после того, как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD. Китай выступил резко против, заявив, что это нарушает стратегический баланс сил в регионе и подрывает его интересы безопасности.

Размещение оборудования для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в Южной Корее прошло вопреки протестам мирных жителей всего через шесть дней после того, как были завершены все официальные формальности для размещения системы ПРО на территории бывшего гольф-клуба в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Необходимая для развертывания системы экологическая экспертиза еще не завершена. Американские и корейские военные обещают, что проведут экологическую оценку и предпримут меры по охране окружающей среды.