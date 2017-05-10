В Кремле положительно оценили заявления Додона по Приднестровью

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заявления президента Молдавии Игоря Додона о готовности взаимодействовать с руководством Приднестровья являются весьма позитивным шагом, который может способствовать урегулированию проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов к конструктивному взаимодействию с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Безусловно, это весьма позитивный шаг, который может способствовать урегулированию этой проблемы", — заявил Песков в ответ на вопрос, ожидают ли в Кремле продвижения в урегулировании в связи с заявлением Додона и обсуждался ли вопрос с президентом РФ.

На просьбу уточнить, может ли идти речь о возвращении к "плану Козака", который обсуждался около 10 лет назад, он отметил: "пока не фигурирует план Козака".