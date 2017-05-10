В Кремле назвали темы переговоров Лаврова и Трампа

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в США намерен поднять вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также те темы, которые фигурировали в ходе недавнего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе визита в США у Лаврова запланированы переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Ожидается также, что он встретится с президентом Трампом.

"Естественно, это отношения, связанные прежде всего с сотрудничеством в области борьбы с терроризмом, и продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали на повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое сообщение от Кремля хочет донести Лавров в ходе своего визита в США.

Также Песков рассказал, что конкретных договоренностей по встрече Путина и президента Трампа по-прежнему нет.

"Прикидки есть, как мы уже говорили раз сто, или сто пятьдесят, но не более того", — добавил он.