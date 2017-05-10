Трамп пообещал, что преемник Коми "вернет дух и престиж ФБР"

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пообещал, что преемник уволенного директора ФБР Джеймса Коми, которого еще предстоит найти, будет гораздо лучше справляться с работой.

"Джеймс Коми будет заменен человеком, который будет работать гораздо лучше и вернет дух и престиж ФБР", — написал Трамп в Twitter.

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.

Трамп объявил накануне об отставке директора ФБР, заявив, что Коми не может эффективно руководить ведомством.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.