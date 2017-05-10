В Кремле прокомментировали увольнение главы ФБР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми не повлияет на отношения России и США, это внутреннее дело Соединенных Штатов, которое не имеет никакого отношения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что это никак не повлияет", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать, повлияет ли увольнение директора ФБР на отношения США и РФ.

По словам Пескова, "это абсолютно внутреннее дело США, это суверенное решение президента США, которое абсолютно не имеет и не должно иметь никакого отношения к Российской Федерации".

Накануне Трамп отстранил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.