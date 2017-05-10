В Кремле прокомментировали увольнение главы ФБР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми не повлияет на отношения России и США, это внутреннее дело Соединенных Штатов, которое не имеет никакого отношения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, "это абсолютно внутреннее дело США, это суверенное решение президента США, которое абсолютно не имеет и не должно иметь никакого отношения к Российской Федерации".
Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.