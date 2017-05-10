Экс-президент Йемена согласился на переговоры с Саудовской Аравией

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Поддерживающий повстанцев-хуситов экс-президент Йемена Али Абдалла Салех согласился на переговоры с Саудовской Аравией, чтобы найти выход из гражданского конфликта, передает агентство Франс Пресс. © AP Photo / Hani Mohammed Саудовский вице-кронпринц назвал причины вмешательства в войну в Йемене

Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в гражданском конфликте с 2015 года и ведет на его стороне войну против шиитских повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" и присоединившихся к ним сторонников Салеха.

"У нас нет выбора, кроме диалога. Мы готовы поехать в Эр-Рияд, Хамис-Мушаит, Маскат или еще куда-то, чтобы начать диалог и найти взаимопонимание", — заявил Салех на встрече своей партии Всеобщий народный конгресс.

Экс-президент при этом подчеркнул, что все еще отвергает действующую власть во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. По его словам, Саудовской Аравии придется помочь Йемену найти "новых лидеров".

Салех руководил Йеменом до 2012 года, когда был смещен в результате событий "арабской весны".

Как отмечает агентство со ссылкой на свои источники, приближенные Салеха уже провели серию закрытых встреч в Берлине с представителями Эр-Рияда. Усилия по разрешению кризиса также продолжил спецпосланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед, который сейчас находится в Эр-Рияде. Последний раунд межйеменских мирных переговоров проводился в 2016 году в Кувейте.