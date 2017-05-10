Число раненных при взрыве на юге Таиланда увеличилось до 61

БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. После уточнения данных, поступивших из больниц южно-таиландской провинции Паттани, количество раненых при взрыве у гипермаркета Big C во вторник увеличилось до 61 человека, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Ранее таиландские власти сообщали о 59 раненых.

В настоящее время из четырех человек, получивших тяжелые ранения, трое остаются в тяжелом состоянии, сообщает издание.

По данным, опубликованным ранее в среду, 21 человек из числа раненых уже выписаны из больниц.

Следствие определило круг подозреваемых, проанализировав данные допросов свидетелей и материалы видеокамер наблюдения. Подозреваемых на настоящий момент четверо: двое из них находились в заминированном пикапе, который они запарковали на автостоянке перед входом в магазин, двое других на мотоциклах ожидали сообщников у другого входа в магазин. Все четверо преступников опознаны полицией, однако их имена пока общественности не сообщают, говорится в сообщении Bangkok Post. Единственное, что полицейские пока сообщили СМИ, это тот факт, что все четверо подозреваемых находятся на полицейском учете и имеют прошлые судимости, сообщает газета.

Мощный взрыв прогремел около 14.30 во вторник (10.30 мск) на автомобильной стоянке у входа в гипермаркет Big C в провинции Паттани на "крайнем юге" Таиланда.

Следствие установило, что самодельное взрывное устройство было установлено на автомобиле-пикапе, который боевики припарковали на стоянке у входа в Big C, после чего скрылись на мотоциклах. Следствие считает, что акция была организована одной из мусульманских сепаратистских боевых групп, действующих на "крайнем юге" Таиланда.

Противостояние сил безопасности и боевиков исламских сепаратистских организаций, действующих в южных таиландских провинциях Паттани, Ялла и Наративат началось в 2004 году. За время конфликта в результате взрывов, обстрелов и перестрелок в регионе погибли более 6 800 человек, в основном – гражданские лица. Власти Таиланда заявляют о непричастности сепаратистов, действующих в трех провинциях с преобладающим мусульманским населением, состоящим из этнических малайцев, к международному терроризму. Сепаратисты требуют широкой автономии или отделения территории "крайнего юга" от преимущественно буддийского Таиланда.