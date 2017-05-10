США
10.0510 мая13:58МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Уходящая в отставку Гонтарева последний раз встретилась с главами банков

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (122)
13:5110.05.2017
(обновлено: 13:52 10.05.2017)
0440
© РИА Новости . Александр МаксименкоПерейти в фотобанкМитинг с требованием отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве. Архивное фотоМитинг с требованием отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Заявившая об отставке глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в последний раз в качестве главы финансового регулятора встретилась с руководством банковской сферы Украины.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Что заставляет главу Нацбанка Украины уйти с поста и уехать из страны
Ранее глава Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В среду НБУ сообщил, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.

"Валерия Гонтарева сегодня в последний раз в качестве главы Национального банка Украины встретилась с топ-менеджментом банковского сообщества. На прощальной встрече она вспомнила важнейшие вехи своей работы на этом посту, а также назвала наибольшие достижения за три года", — сообщается на странице НБУ в Facebook.

Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Украинская оппозиция требует привлечь к ответственности главу Нацбанка
В частности, среди достижений Гонтаревой отмечается установление макрофинансовой стабильности в стране, переход к режиму инфляционного таргетирования, очистка банковского сектора, проведение внутренней организационной трансформации НБУ и достижение институциональной независимости центрального банка. Как отмечается, Гонтарева также подчеркнула, что команда центрального банка продолжает активно работать над воплощением Комплексной программы развития финансового сектора Украины.

"От имени банковского сообщества председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек поблагодарил Валерию Гонтареву за ее свободу и характер, которые позволили реализовать настоящие реформы", — говорится в сообщении.

© РИА Новости . Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкНовый глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бывший глава Национального банка Украины Степан Кубив и президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости . Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Новый глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бывший глава Национального банка Украины Степан Кубив и президент Украины Петр Порошенко
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена