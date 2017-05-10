Уходящая в отставку Гонтарева последний раз встретилась с главами банков

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Заявившая об отставке глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в последний раз в качестве главы финансового регулятора встретилась с руководством банковской сферы Украины.

Ранее глава Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В среду НБУ сообщил, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.

"Валерия Гонтарева сегодня в последний раз в качестве главы Национального банка Украины встретилась с топ-менеджментом банковского сообщества. На прощальной встрече она вспомнила важнейшие вехи своей работы на этом посту, а также назвала наибольшие достижения за три года", — сообщается на странице НБУ в Facebook.

В частности, среди достижений Гонтаревой отмечается установление макрофинансовой стабильности в стране, переход к режиму инфляционного таргетирования, очистка банковского сектора, проведение внутренней организационной трансформации НБУ и достижение институциональной независимости центрального банка. Как отмечается, Гонтарева также подчеркнула, что команда центрального банка продолжает активно работать над воплощением Комплексной программы развития финансового сектора Украины.

"От имени банковского сообщества председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек поблагодарил Валерию Гонтареву за ее свободу и характер, которые позволили реализовать настоящие реформы", — говорится в сообщении.