СМИ узнали о планах боевиков похищать туристов на Филиппинах

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Террористы планируют похищение иностранных граждан, отдыхающих в популярных туристических местах в центральной и западной частях Филиппин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные, полученные властями стран Запада.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял об усилении мер безопасности на острове Палаван, являющимся одним из самых популярных туристических мест, после того как американское посольство в стране предупредило об угрозе похищений.

"Посольство США получило достоверную информацию о том, что террористические группировки могут планировать операции по похищению иностранных граждан в районах Палавана", — говорится в рекомендации американского посольства. Целями, по его данным, станут центр провинции Палаван город Пуэрто-Принсеса и область одноименной подземной реки, привлекающие тысячи туристов ежедневно.

Ранее филиппинские правоохранители в ходе перестрелки на острове Бохоль ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф", известной похищением людей ради выкупа. Боевики обезглавливают заложников, выкуп за которых не поступает в назначенный срок.

По данным агентства, посольство США ранее предупреждало о возможных похищениях на этом острове и на соседнем Себу. Операция на острове Бохоль была организована спустя несколько дней после этого.