В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, в какой-то момент весивший практически 600 кг, успешно прошел хирургическую операцию шунтирования желудка в Мексике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его врачей.
Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы. Врачи разрешили проводить операцию после того, как увидели устойчивый прогресс и мотивацию со стороны мужчины сбросить вес.
Следующие процедуры, как отмечает агентство, должны пройти в ноябре текущего года.