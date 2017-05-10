Политолог: выборы главы Франции ознаменовали конец традиционных партий

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Результаты выборов президента во Франции ознаменовали собой конец существования традиционных политических партий, считает исполнительный директор Института свобод Эммануэль Гав.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

"Я думаю, что мы действительно наблюдаем конец традиционных партий — конец социалистов в том виде, в котором мы их знали. С коммунистами практически давно закончено после падения Берлинской стены, по-серьезному. По сути, коммунистическую идею сегодня воплощает Меланшон (Жан-Люк Меланшон, лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" — ред.). А вот Макрон не опирается ни на каких депутатов, да и программы у него особой нет. Причем он и сам говорил, что программа — это не главное. Так что получается, что это движение основано на личности Макрона и на контрасте с другими личностями — а не на серьезных реформах", — сказала Гав в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Эксперт полагает, что Макрон был "выдвинут наверх" бизнес-сообществом, политической средой, которая "увидела в нем своего рыцаря, который сможет вести их вперед".

"В этой связи, я не уверена, что он будет представлять исторические, глубинные интересы Франции. Возможно, я ошибаюсь — я бы хотела, чтобы он смог вновь вести Францию к ее будущему величию. Однако, должна сказать, что в рядах французов сегодня существует глубокий раскол", — отметила Гав.

"Безусловно, традиционные правые силы просто предали страну, левые политики тоже предали народ. Каким будет результат выборов в парламент — и смогут ли эти выборы объединить, воссоединить французский народ", — резюмировала аналитик.

Говоря о будущем внешнеполитическом курсе Франции после вступления Макрона в должность главы государства, Гав усомнилась в том, что новый президент сможет проводить самостоятельную политику. "Меня бы очень удивило, если бы господин Макрон вообще проводил свою, личную политику. Он, конечно же, будет полностью подчинен госпоже Меркель (Ангела Меркель, канцлер ФРГ). В этой связи у меня возникают сомнения в будущем Франции", — сказала эксперт.

В заключение она выразила мнение, что в отношениях с Россией Макрон также будет придерживаться общеевропейского курса.