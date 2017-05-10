В Кувейте судят школьницу, планировавшую теракт на Синае

ДУБАЙ, 10 мая — РИА Новости. Суд над школьницей, планировавшей взорвать себя в мае на Синае в Египте, начался в Кувейте, сообщила в среду газета "Ар-Райи". Местные СМИ окрестили школьницу самой юной подданной Кувейта, вступившей в террористическую группировку "Исламское государство"*.

В ходе следствия школьница призналась, что присоединилась к ИГ* в 2015 году. Она следила за деятельностью группировки в интернете, а также распространяла их ролики в социальных сетях. Весной этого года она поехала в Египет, чтобы подорвать себя на Синае. Там она встретилась с одним из руководителей группировки, который потребовал выкуп от ее отца в пять тысяч кувейтских динар, пообещав убить школьницу в случае отказа. Службы безопасности Египта задержали преступников в момент получения денег в банке. Кувейтская школьница была задержана египетской полицией на 15 суток, после чего ее передали властям эмирата.

Суд отложил рассмотрение дела юной последовательницы ИГ* на некоторое время, чтобы вынести приговор с учетом ее чистосердечного признания.

*Террористическая организация, запрещенная в России.