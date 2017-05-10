ЕСПЧ рассмотрит иск экс-главы киевского суда против Украины

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Страсбургский суд передал в Большую палату жалобу экс-главы Административного апелляционного суда Киева Анатолия Денисова на незаконное, по мнению истца, увольнение, говорится в сообщении суда, поступившем в РИА Новости.

В документе отмечается, что жалоба касается отстранения в июне 2011 года Денисова от своих обязанностей председателя апелляционного административного суда Киева.

"Ссылаясь на различные положения конвенции (по правам человека — ред.), заявитель считает, что процедура его отстранения не была справедливой, не соответствовала конвенции", — отмечается в сообщении суда.

В документе отмечается, что, по мнению Денисова, в его отношении нарушена статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 8 (право на уважение частной жизни и семейной жизни).

Жалоба была подана в Европейский суд по правам человека от 8 декабря 2011 года. С 15 января 2014 года она была коммуницирована (принята — ред.) украинским правительством вместе с вопросами суда.

"Двадцать пятого апреля 2017 года палата, в которой дело было выделено, уступила юрисдикцию в пользу Большой палаты суда", — отмечается в сообщении суда.