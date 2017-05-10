Лукьяненко попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, автора романа "Ночной дозор", попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте "Миротворец", Лукьяненко внесли в базу 9 мая за "посещение Крыма в начале мая 2017 года с нарушением украинского законодательства".

Ранее в базе "Миротворца" оказались данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от России Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Также в базу внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликовали списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".