Мэр Днепра пригрозил организовать "хунту", если силовики не наведут порядок

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы пригрозил "поднять людей" и создать "хунту", если руководители центральных силовых ведомств не наведут порядок в городе.

"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. Ни один преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали, на что они способны, когда остаются безнаказанными. Арсен Аваков (глава МВД Украины) и Юрий Луценко (генпрокурор), или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" — они ее получат", — написал Филатов на своей странице в Facebook

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.