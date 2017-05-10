Мэр Днепра пригрозил организовать "хунту", если силовики не наведут порядок

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы пригрозил "поднять людей" и создать "хунту", если руководители центральных силовых ведомств не наведут порядок в городе.
Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".
Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.