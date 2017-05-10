Выборы президента Франции были срежиссированы извне, считает политолог

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, наблюдавший за ходом первого тура на выборах президента Франции, полагает, что выборы были "режиссированы евробюрократией".

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%). Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

"Президентская кампания во Франции ультра технологичная, очень режиссированная", — сказал Мартынов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", указав, что победивший на выборах Макрон – "синтетический популист".

По мнению Мартынова, "он не радикален: ни правый, ни левый – никакой".

"Я думаю, что это такая новая технология после Brexit в Европе. Скорее всего, генеральным заказчиком подобной технологии является евробюрократия – Брюссель, который сильно напугался Brexit", — полагает эксперт.

Мартынов считает, что "французов с помощью политтехнологий и откровенных манипуляций по сути обманули".

"Вбросы в середине дня голосования мифических exit polls, которых никто не проводил. У нас такого я не помню лет пятнадцать уже", — заявил Мартынов. "Международного наблюдения во Франции не просто нет, оно просто запрещено. Это считается вмешательством во внутренние дела", — добавил он.

В свою очередь заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин назвал Макрона "кандидатом чарующей гламурной пустоты".

"Французы явно хотят левой повестки дня. Если он будет продолжать свои так называемые реформы, он долго не удержится", — указал Платошкин.