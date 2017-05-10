Власти Украины раскритиковали заявление AI по задержаниям 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление правозащитной организации Amnesty International, осудившей задержания демонстрантов в День Победы.
"Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждены в Европе. На Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. Правозащитники не знают?", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.
Злочини нацизму і комунізму однаково засуджені у Європі.В Україні заборонена символіка і нацистів,і комуністів."Правозахисники"не знають?2/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 10 мая 2017 г.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса.
Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.