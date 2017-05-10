Власти Украины раскритиковали заявление AI по задержаниям 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление правозащитной организации Amnesty International, осудившей задержания демонстрантов в День Победы.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция в День Победы задержала по территории Украины более 50 человек, в ходе столкновений травмы получили до 15 участников акций и восемь правоохранителей. Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики". Как отметили в Amnesty International, запрет символики, связанной с запрещенной на Украине Коммунистической партией, является нарушением права на свободу слова, а задержание "мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти".

"Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждены в Европе. На Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. Правозащитники не знают?", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Злочини нацизму і комунізму однаково засуджені у Європі.В Україні заборонена символіка і нацистів,і комуністів."Правозахисники"не знають?2/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 10 мая 2017 г.

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Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Ее миссия — улучшить положение с правами человека посредством скоординированных действий и международной солидарности.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса.

Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.