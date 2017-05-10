В Арктике нет вопросов, требующих военного решения, заявили в МИД

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В арктическом регионе нет неразрешимых противоречий или вопросов, которые требуют военного решения, говорится в комментарии МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 мая в Фэрбанксе (США, штат Аляска) примет участие в министерской встрече Арктического совета, в которой помимо глав внешнеполитических ведомств стран-участниц, будут участвовать делегации организаций коренных народов Арктики.

"В регионе нет неразрешимых противоречий и уж тем более вопросов, которые бы требовали военных решений. Только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Именно такой взгляд на регион определяют сегодня действия России на арктическом направлении", — говорится в документе на сайте МИД.

В МИД РФ подтвердили, что Москва заинтересована укреплять международное взаимодействие в Арктике как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, прежде всего в рамках Арктического совета.

"Принципиально важно, что в Арктическом совете нет межблокового размежевания, и все решения принимаются консенсусом. Это позволяет обеспечивать устойчивость арктического сотрудничества, которое сегодня успешно противостоит неблагоприятной внешней конъюнктуре. Во многом благодаря деятельности Арктического совета удалось не допустить деградации обстановки в Арктике и продолжить, несмотря на осложнение международных отношений, политику сотрудничества. Ни один из проектов Арктического совета не был свернут", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что Россия и далее будет всемерно содействовать укреплению авторитета Арктического совета и расширению сфер его деятельности. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили также, что, не ослабляя внимания к вопросам охраны окружающей среды, важно продвигать тему экономического взаимодействия в Арктике. Без этого не обеспечить устойчивого развития региона, не добиться повышения качества жизни населения Крайнего Севера, включая его коренные народы, добавили в МИД РФ.