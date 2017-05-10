Додон назвал категорически неприемлемым вступление Молдавии в НАТО

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вступление в НАТО категорически неприемлемо для Молдавии, заявил в среду президент страны Игорь Додон на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить – ред.), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России",- сказал он.