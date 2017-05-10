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В мире

В Польше на территории бывшего концлагеря откроют музей-мемориал

11:4510.05.2017
(обновлено: 11:46 10.05.2017)
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© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСобибор. Архивное фотоСобибор. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 10 мая — РИА Новости. Музей-мемориал будет создан в Польше на территории бывшего немецкого лагеря смерти Собибор (Люблинское воеводство), сообщила РИА Новости пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агнежка Ковальчик-Новак.

Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Минкультуры России начинает съемки фильма о бывшем концлагере Собибор
Лагерь смерти Собибор функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

"Работы, направленные на создание музея-мемориала на территории бывшего немецкого лагеря смерти Собибор уже начались с обустройства братских могил. В мае будет объявлен тендер на строительство здания музея", — сообщила пресс-секретарь.

Она уточнила, что в случае работ по обустройству места массовых захоронений речь идет о территории около 1,5 гектара. Следующий этап запланированных работ — строительство здания музея, в котором разместится, в частности, постоянная выставка в память жертв холокоста в Собиборе, а также зал для проведения образовательных мероприятий.

Археологические работы проводились на территории бывшего концлагеря с 2000 года. Было найдено в общей сложности около тысячи различных предметов — в том числе много вещей, принадлежавших привезенным сюда людям, в частности, ключи, наперстки, очки, ложки, портсигары машинки для бритья. Некоторые предметы произведены в Голландии или Франции, что указывает на страны, откуда в лагерь свозили людей.

Памяти жертв Холокоста. Владимир Мединский в бывшем концлагере Собибор
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМинистр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.Министр культуры России Владимир Мединский во время возложения венка к месту памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости . Антон Денисов
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Министр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.Памятные доски на месте лагеря смерт
© РИА Новости . Антон Денисов
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Лагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПамятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.Памятник Матери с ребенком на месте лагеря смерти
© РИА Новости . Антон Денисов
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Памятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанк"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.Министр культуры России Владимир Мединский (слева), глава Водавского района Андрей Романчук (справа) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.Министр культуры России Владимир Мединский (слева) во время вручения указа президента РФ о награждении орденом Мужества капитана Александра Печерского (посмертно) начальнику музея-мемориала Собибор Кшистову Сквировскому
© РИА Новости . Антон Денисов
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Мединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.Красная роза у мемориала Курган на месте лагеря смерти
© РИА Новости . Антон Денисов
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Сейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.Министр культуры России Владимир Мединский (в центре) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных, рядом с лагерем смерти
© РИА Новости . Антон Денисов
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Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный полустанок Собибор.Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти
© РИА Новости . Антон Денисов
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Железнодорожный полустанок Собибор.
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Найдены также предметы, свидетельствующие, что в лагерь попадали дети, например, брошь с Микки Маусом, или две металлические подвески с именами и датами рождения детей — Леа Юдит де ла-Пенха 11 мая 1937 года и Дидье Зак 23 февраля 1935 года.

Осенью 2014 года в результате археологических работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены фундаменты зданий газовых камер. Они будут остеклены и представлены в новом музее.

Более половины убитых в Собиборе заключенных составляли евреи из Польши, но привозили сюда людей и из Нидерландов, Словакии, Франции, Чехии, Германии. Большинство из них были убиты в газовых камерах сразу после доставки в лагерь.

Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Глава ФЕОР: история восстания в лагере Собибор стала примером для поколений
14 октября 1943 года в лагере вспыхнул вооруженный мятеж, во время которого было убито 11 эсэсовцев и нескольких охранников. Во время боев и на минных полях, окружавших лагерь, погибло около 80 заключенных. Более 300 человек бежали, но многие из них были пойманы и убиты.

После восстания немцы ликвидировали лагерь — бараки и газовые камеры были снесены, на территории лагеря был посажен лес.

После войны лагерь Собибор был забыт. Первые инициативы об увековечении этого места были предприняты в начале 60-х годов прошлого века. В 1965 году здесь был открыт памятник.

На территории бывшего лагеря Собибор в 1993 году создан небольшой музей. В 2012 году этот музей стал филиалом государственного музея в Люблине.

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