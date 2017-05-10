В Польше на территории бывшего концлагеря откроют музей-мемориал

МИНСК, 10 мая — РИА Новости. Музей-мемориал будет создан в Польше на территории бывшего немецкого лагеря смерти Собибор (Люблинское воеводство), сообщила РИА Новости пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агнежка Ковальчик-Новак.

Лагерь смерти Собибор функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

"Работы, направленные на создание музея-мемориала на территории бывшего немецкого лагеря смерти Собибор уже начались с обустройства братских могил. В мае будет объявлен тендер на строительство здания музея", — сообщила пресс-секретарь.

Она уточнила, что в случае работ по обустройству места массовых захоронений речь идет о территории около 1,5 гектара. Следующий этап запланированных работ — строительство здания музея, в котором разместится, в частности, постоянная выставка в память жертв холокоста в Собиборе, а также зал для проведения образовательных мероприятий.

Археологические работы проводились на территории бывшего концлагеря с 2000 года. Было найдено в общей сложности около тысячи различных предметов — в том числе много вещей, принадлежавших привезенным сюда людям, в частности, ключи, наперстки, очки, ложки, портсигары машинки для бритья. Некоторые предметы произведены в Голландии или Франции, что указывает на страны, откуда в лагерь свозили людей.

Найдены также предметы, свидетельствующие, что в лагерь попадали дети, например, брошь с Микки Маусом, или две металлические подвески с именами и датами рождения детей — Леа Юдит де ла-Пенха 11 мая 1937 года и Дидье Зак 23 февраля 1935 года.

Осенью 2014 года в результате археологических работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены фундаменты зданий газовых камер. Они будут остеклены и представлены в новом музее.

Более половины убитых в Собиборе заключенных составляли евреи из Польши, но привозили сюда людей и из Нидерландов, Словакии, Франции, Чехии, Германии. Большинство из них были убиты в газовых камерах сразу после доставки в лагерь.

14 октября 1943 года в лагере вспыхнул вооруженный мятеж, во время которого было убито 11 эсэсовцев и нескольких охранников. Во время боев и на минных полях, окружавших лагерь, погибло около 80 заключенных. Более 300 человек бежали, но многие из них были пойманы и убиты.

После восстания немцы ликвидировали лагерь — бараки и газовые камеры были снесены, на территории лагеря был посажен лес.

После войны лагерь Собибор был забыт. Первые инициативы об увековечении этого места были предприняты в начале 60-х годов прошлого века. В 1965 году здесь был открыт памятник.

На территории бывшего лагеря Собибор в 1993 году создан небольшой музей. В 2012 году этот музей стал филиалом государственного музея в Люблине.