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В мире

Политолог: отставка главы ФБР неудачно совпала с встречей Лаврова и Трампа

Сюжет:
Увольнение директора ФБР (33)
11:3810.05.2017
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© AFP 2017 / Jim WatsonДиректор ФБР Джеймс Коми. Архивное фотоДиректор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми "неудачно совпало" с намеченной на среду встречей президента США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако этот факт не окажет непосредственного влияния на ход переговоров, считает политолог, заместитель главного редактора газеты "Известия" Борис Межуев.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Личный контакт: Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

Накануне Трамп отстранил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

"Очень неудачно, что эти два события совпали. Сейчас внимание американской прессы приковано к этой истории, которая выглядит, мягко говоря, довольно странно. Практически никто не верит в то, что Джеймса Коми отстранили, потому что он вел себя грубо по отношению к Хилари Клинтон: этого никто не воспринимает всерьез. Очевидно, что главная причина – это нелояльность Коми Трампу, в первую очередь, в вопросах, связанных с расследованием "российского следа", — сказал Межуев в комментарии РИА Новости.

Джеймс Коми. 10 мая 2017 года
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп уволил директора ФБР

Эксперт высказал предположение, что причиной решения Трампа послужила его "политическая неопытность". "Ясно, что общественное мнение, притом далеко не только демократическое, сейчас находится в некотором напряжении относительно произошедшего", — указал Межуев.

Политолог сомневается в том, что отставка Коми окажет прямое влияние на тональность переговоров Сергея Лаврова и Дональда Трампа.

"Однако, конечно, я думаю, что освещение этой встречи в медиа могло быть значительно более удачным, если бы эта отставка состоялась в какой-нибудь другой день – раньше, а лучше позже этой важной и нужной встречи", — сказал собеседник.

Касательно предстоящих переговоров, Межуев выразил надежду, что они "приведут к решению важных и сложных проблем".

"У меня возникло ощущение, что на сегодняшнюю встречу… возлагают надежды определенные люди, которые рассчитывают на смягчение российско-американских отношений. То, что это (увольнение Коми — ред.) произошло в этот день, скажем, не вполне удачно", — подчеркнул эксперт.

"Я надеюсь, что, несмотря на это, встреча будет удачной и приведет к разрешению каких-то спорных моментов, к продолжению того процесса, который начался в Сочи. Ясно, что дело идет к какому-то политическому урегулированию в Сирии с учетом позиций РФ, США и других основных игроков, которые существуют в регионе, и с пониманием гетерогенности сирийского государства, с пониманием того, что ситуация важна и, как подчеркивал (президент РФ) Владимир Путин, не может быть решена военным путем", — заключил собеседник агентства.

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