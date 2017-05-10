Савченко попросила Макрона усилить санкции против России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко попросила новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона ужесточить санкции против России. Об этом политик сообщила в своем аккаунте Facebook, приложив копию письма.

"Обращаюсь к вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против Российской Федерации, поскольку эта страна понимает только силу и решительность, которой обладаете Вы лично и ваша страна в качестве мирового лидера", — говорится в документе.

Также Савченко поздравила Макрона и весь французский народ с победой и заодно выразила надежду на то, что новоизбранный президент сделает "все от него зависящее" для предоставления Украине международной поддержки и защиты ее территориальной целостности.

В марте 2014 года США ввели санкции в отношении ряда российских граждан и организаций. Позднее к США присоединились страны ЕС, Канада и другие. В марте европейские страны продлили санкционный режим еще на полгода.