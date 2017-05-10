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В мире

Эксперт рассказал, как избрание Мун Чжэ Ина повлияет на установку THAAD

11:3110.05.2017
(обновлено: 11:43 10.05.2017)
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© AP Photo / Lee Jin-manНовый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© AP Photo / Lee Jin-man

МОСКВА, 10 мая – РИА новости. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может притормозить установку американских комплексов ПРО THAAD, но уже размещенные батареи убирать не будет, полагает сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и кандидат на пост премьер-министра страны Ли Нак Ен во время пресс-конференции в Сеуле. 10 мая 2017 года
© AFP 2017 / Pool/Jung Yeon-Je
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Ранее в среду Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах.

"Разговоров о том, что THAAD обязательно надо убирать у Муна не было. Может быть, будет замедлен процесс установки дальнейших батарей, но то, что есть, уже не уберут. Потому что в этом случае у США найдется тоже довольно много рычагов давления на Южную Корею, и по болезненности эти рычаги не будут уступать китайским", — сказал Асмолов РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли новое руководство Южной Кореи отказаться от размещения американской ПРО.

Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man, File
Эксперт назвал условия для визита нового президента Южной Кореи в КНДР
Эксперт указал, что американская ПРО ориентирована не столько на КНДР, сколько на Россию и в первую очередь Китай. "Тут есть важная деталь – там стоит довольно сильный радар, который в состоянии отслеживать всякого рода китайские пуски. У этого радара может быть несколько моделей сканирования. Он может быть направлен на север (КНДР), а может быть направлен на Китай", — рассказал Асмолов. Однако, по его словам, проблема заключается в том, "что кнопка находится в руках американцев и южане вообще не имеют доступа к ней, у них нет понимания, на кого в данный момент этот радар направлен". "Сейчас THAAD прикрывает исключительно американские военные объекты на южнокорейской территории. В принципе должно быть размещено несколько батарей. И какая-то из них будет прикрывать Сеул, но в первую очередь американцы прикрыли важные для себя объекты", — подчеркнул Асмолов.

В свою очередь заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков заявил РИА Новости, что отказ Сеула от THAAD "был бы слишком серьезным ударом по южнокорейско-американским отношениям".

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее
© AFP 2017 / Yonhap
Президент Южной Кореи заявил о намерении решать с США и Китаем вопрос THAAD
"Мун Чжэ Ин и так сказал, что будет дружить с Китаем… Америка все-таки является главным гарантом безопасности Южной Кореи, это совершенно бесспорно", — отметил он. При этом эксперт также подтвердил мысль о том, THAAD "не столько против Северной Кореи, сколько, скорее, некая угроза Китаю и является элементом глобального противостояния в Юго-Восточной Азии".

Напряженность в отношениях Китая и Южной Кореи возникла после того, как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD. Китай выступил резко против, заявив, что это нарушает стратегический баланс сил в регионе и подрывает его интересы безопасности.

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