Президент Южной Кореи провел первые назначения на ключевые посты

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин произвел первые назначения на ключевые посты, приступив в среду к обязанностям главы государства.

Выступив на пресс-конференции в президентской резиденции "Чхонвадэ" в Сеуле, которая транслировалась местными телеканалами, Мун Чжэ Ин сообщил, что пост премьера он предложил экс-губернатору провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёну.

Наряду с ним президент выдвинул кандидатуры на посты руководителя разведывательного управления Южной Кореи и главы президентского секретариата.

Премьер-министр

Как сообщило агентство Ренхап, 64-летний Ли Нак Ён — бывший журналист и депутат парламента Южной Кореи, известный умеренными либеральными взглядами. В однопалатном парламенте страны — Национальном собрании, он четыре созыва подряд представлял свою провинцию перед тем, как в 2014 году получил назначение на пост ее губернатора.

Провинция Чолла-Намдо расположена в наименее развитом регионе Южной Кореи, который, как утверждается, игнорировали бывшие консервативные администрации страны, правившие последние девять лет.

Ли Нак Ён родился в 1952 году в городе Ёнгван в 350 километрах к юго-западу от Сеула в провинции Чолла-Намдо и 20 лет проработал там в редакции газеты "Тона ильбо".

В политику он пришел в 2000-м году, освещая в прессе работу экс-президента Ким Дэ Чжуна, лауреата Нобелевской премии мира, инициатора политики "солнечного тепла" по сближению с КНДР. Затем Ли Нак Ён был официальным представителем Демократической партии и инаугурационной команды избранного в 2002 году продолжателя этой политики, бывшего президента Но Му Хёна.

Образование Ли Нак Ён получил в Сеульском государственном университете по специальности юриста в 1974 году.

© AP Photo / Lee Jin-man Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017 © AP Photo / Lee Jin-man Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017

Главы разведки и секретариата

Бывший высокопоставленный сотрудник разведывательного управления Южной Кореи Со Хун назначен руководителем этой службы. Выступая на пресс-конференции, Мун Чжэ Ин сообщил, что Со Хун является специалистом по Северной Корее и его опыт пригодится для решения проблем безопасности на Корейском полуострове.

Главой президентской администрации Мун Чжэ Ин выбрал такого же как он бывшего активиста студенческих протестов "с хорошими связями и опытом координации", как отмечало агентство Рёнхап. Это — 51-летний Лим Чон Сок, который получил известность за организацию несанкционированного визита в Пхеньян в 1989 году южнокорейской студентки Лим Су Гён и получил три года тюрьмы. Лим тоже была арестована после возвращения из КНДР. Ее поездка была призвана продемонстрировать несогласие молодежи 80-х с расколом Кореи.

В 2000 году Лим Чон Сон попал в большую политику, примкнув к Демократической партии тысячелетия, был избран в парламент. В предвыборной кампании Мун Чжэ Ина он принимал активную роль.