Экс-боец спецназа и борец за демократию: Южную Корею возглавил Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и кандидат на пост премьер-министра страны Ли Нак Ен во время пресс-конференции в Сеуле. 10 мая 2017 года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и кандидат на пост премьер-министра страны Ли Нак Ен во время пресс-конференции в Сеуле. 10 мая 2017 года

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. После девяти лет правления в Южной Корее консервативных сил к власти в стране пришел бывший активист студенческого движения Мун Чжэ Ин, несколько раз сидевший в тюрьме при режиме диктатора Пак Чон Хи, а в последствии принятый в спецназ, ставший лидером демократического движения.

На состоявшихся накануне досрочных выборах Мун Чжэ Ин набрал подавляющее число голосов в свою поддержку после импичмента и отстранения от власти экс-президента Пак Кын Хе, дочери того самого диктатора, при котором новый южнокорейских лидер побывал за решеткой.

Предки из КНДР

Как сообщала южнокорейская печать, родители Мун Чжэ Ина после начала Корейской войны 1950-1953 годов были вывезены с севера Кореи в качестве беженцев на южнокорейский остров Коджэдо. Их северокорейское происхождение потом использовали противники Мун Чжэ Ина для нападок, называя его "сторонником Северной Кореи".

Новый президент родился в 1953 году незадолго до окончания войны и подписания соглашения о перемирии между США и КНДР. Мун Чжэ Ин вспоминал, как стоял в очередях за порошковым молоком от христианских церквей. В школу Мун пошел в городе Пусан, втором по величине после Сеула. Там он впервые столкнулся с социальным неравенством в южнокорейском обществе. Отец нынешнего президента выражал свое недовольство ситуацией в стране в то время, влияя на его мировоззрение.

Студенческие волнения

В 1969 году молодой Мун Чжэ Ин принял участие в демонстрациях студентов против попыток диктатора Пак Чон Хи изменить конституцию и остаться на третий срок президентства. В 1972 году Мун поступил в пусанский университет "Кёнхи", продолжая борьбу против властей вместе со своими сверстниками. Попав за это в тюрьму, в центр предварительного заключения в Сеуле, Мун Чжэ Ин встретил там свою нынешнюю жену Ким Чон Сук.

Во время службы в армии Мун был направлен в спецвойска и оказался вовлеченным в инцидент 1976 года в демилитаризованной зоне между Югом и Севером Кореи. Тогда два американских солдата были убиты северокорейскими военными за попытку срубить дерево в зоне совместной охраны вопреки протестам КНДР.

Затем Мун Чжэ Ин посвятил себя изучению права, сдав квалификационный экзамен на адвоката в 1980 году. Как отмечала южнокорейская печать, он хотел стать судьей, но из-за участия в демонстрациях против властей это оказалось невозможным.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Кандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин © REUTERS / Kim Kyung-Hoon Кандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин

Знакомство с большой политикой

В начале 90-х Южная Корея постепенно отошла от военной диктатуры, стали возможными демократические выборы.

Позднее Мун Чжэ Ин встретил Но Му Хёна, который потом стал президентом страны и отстаивал политику примирения с КНДР. Вместе они помогали рабочим, которые не могли позволить себе нанять адвокатов. Но Му Хён увлек Муна за собой в политику и сделал его своим секретарем по гражданским вопросам после прихода к власти в 2002 году, а затем и главой президентской администрации.

После ухода и неожиданной смерти Но Му Хена в 2008 году к власти в Южной Корее пришли консервативные силы, которые отвергли политику сотрудничества с КНДР из-за ее попыток вооружаться ракетами и ядерным оружием под предлогом защиты от США.

С 2010 по 2012 год Мун Чжэ Ин возглавлял Фонд имени Но Му Хёна, в затем стал законодателем от одного из районов города Пусан. На прошлых президентских выборах он выдвинул свою кандидатуру, но проиграл Пак Кын Хе.

Победив на нынешних выборах, Мун Чжэ Ин обещал быть президентом, защищающим интересы всех граждан, в том числе тех, кто голосовал против него. Он заявил, что откроет ворота к созданию "новой Кореи" и в СМИ обратили внимание на символическое совпадение его фамилии Мун со словом "мун" в значении "ворота" или "дверь".