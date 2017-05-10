Аваков уволил руководство днепропетровской полиции после столкновений 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра (бывший Днепропетровск) и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.

"Утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", — написал Аваков на своей странице в Facebook

Также министр назначил служебное расследование действий сотрудников полиции. Кроме того, в Днепр направлена специальная следственная группа для расследования "действий гражданских лиц и их координаторов" в рамках возбужденных уголовных дел.

Девятого мая в Днепре прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Позднее мэр города Борис Филатов заявил, что прекратить финансирование ветеранских организаций. Вместо этого он предложил выделить бюджетные средства бывшим участникам военной операции в Донбассе.