Аваков уволил руководство днепропетровской полиции после столкновений 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра (бывший Днепропетровск) и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.
Также министр назначил служебное расследование действий сотрудников полиции. Кроме того, в Днепр направлена специальная следственная группа для расследования "действий гражданских лиц и их координаторов" в рамках возбужденных уголовных дел.
По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Позднее мэр города Борис Филатов заявил, что прекратить финансирование ветеранских организаций. Вместо этого он предложил выделить бюджетные средства бывшим участникам военной операции в Донбассе.