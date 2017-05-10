Власти Литвы выбрали подрядчика для строительства забора на границе с РФ

ВИЛЬНЮС, 10 мая — РИА Новости. Служба по защите государственной границы Литвы подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного забора на границе с Россией за 1,3 миллиона евро, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Согласно договору между литовской службой по защите госграницы и ЗАО Gintrėja, в ближайшее время у границ с РФ на участке в 44,6 километров будет построен защитный забор. Строительные работы должны быть завершены до 20 декабря этого года. Стоимость проекта оценивается в 1,335 миллиона евро", — говорится в сообщении.

По данным службы, на участке у границ с Калининградской областью будет построен металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием. "Забор будет находиться на участке пересечения трех государств: Литвы, Латвии и России у местечка Виштитис, продолжится он в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас", — уточнили в службе.

По ее данным, практически вся 109 километровая водная граница у реки Нямунас ранее была оборудована системой наблюдения. Новый приграничный забор будет устанавливаться на суше. Средства для постройки ограждения выделяются из госбюджета Литвы.

Кроме того, до 2020 года служба по защите государственной границы Литвы планирует построить забор у литовско-белорусских границ, он поможет защитить государство от нелегальной миграции.